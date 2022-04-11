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Спорт

Одноклубник Миколенка вперше став батьком: дитину народила донька легендарного футболіста

17:28 11 квітня 2022
Донні ван де Бек із дружиною Естель Бергкамп

У сім'ї 24-річного півзахисника «Манчестер Юнайтед» голландця Доні ван де Бека, який виступає на правах оренди за «Евертон», відбулося поповнення.

Дружина футболіста Естель Бергкамп (дочка легендарного форварда лондонського «Арсеналу» та збірної Нідерландів Денніса Бергкампа) народила сина, якого щасливі батьки назвали Ломі.

«Ласкаво просимо у світ, Ломі ван де Бек — 09.04.2022. Пишаюся тобою, Естель Бергкамп», — написав молодий батько на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото із пологового будинку.

Примітно, що малюк народився в той день, коли «Евертон», за який виступає ван де Бек, мінімально обіграв удома «Манчестер Юнайтед» (українець Миколенко відіграв у складі переможців увесь матч), якому належить контракт голландця. Сам же Донні участі в поєдинку не брав, оскільки травмований.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у капітана київського «Динамо» Сергія Сидорчука народилася четверта дитина.

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