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Спорт

Російський гонщик відсвяткував перемогу нацистським жестом: мати спробувала незграбно виправдати провокатора

19:54 11 квітня 2022
Артем Сєвєрюхін

15-річний російський гонщик Артем Сєвєрюхін оскандалився на церемонії нагородження після перемоги на першому етапі чемпіонату Європи з картингу, що проходив у Портімау (Португалія).

Спортсмен, який через накладені на росію санкції представляв на змаганнях Італію, піднявся на подіум, і після того, як почав грати італійський гімн, відправив нацистське вітання на камеру — двічі вдарив себе в груди, після чого виставив праву руку вперед та засміявся.

Цей жест не залишився непоміченим, і Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) оперативно випустила заяву, пообіцявши розпочати розслідування інциденту з «неприйнятною поведінкою» Сєвєрюхіна.

Росіянин, у свою чергу, спробував виправдатися. «Хотів би звернутися до всіх із приводу ситуації на подіумі. Я виграв етап чемпіонату Європи й був дуже радий та щасливий. Я із Росії. Я дякував команді та своїм рідним із Росії. Хтось побачив у моїх діях поганий жест, це не так. Я лише дякував. Я росіянин, я із Росії та за свою країну», — наводить слова гонщика Telegram-канал FirstPlace. Також непереконливими виявилися доводи матері Артема, яка відчула, що запахло «смаженим». «Люди бачать те, що хочуть бачити, чують те, що хочуть чути, вірять у те, у що хочуть вірити, і відмовляються вірити в те, що їм не подобається. Він надіслав сердечки команді та мені», — написала Тетяна Сєвєрюхіна у коментарях на сторінці ФІА у Twitter.

Що ж, сподіватимемося, функціонери проведуть об'єктивне розслідування та покарають винних, аби надалі ні в кого не виникало бажання двозначними жестами святкувати свої успіхи на спортивних змаганнях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський гімнаст-провокатор після поразки українцю прийшов на нагородження зі знаком армії-агресора.

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