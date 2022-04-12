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Спорт

Одна з наймолодших учасниць Олімпійських ігор у Токіо загинула на тренуванні

10:30 12 квітня 2022
Ейя Гесгес

Наймолодша представниця Тунісу на Олімпійських іграх у Токіо 17-річна Ейя Гесгес, яка виступала разом із сестрою-близнючкою Сарою у вітрильному спорті, загинула під час тренування в морі, повідомляє Daily Mail.

Через погану погоду та сильний вітер гоночна яхта спортсменки, на якій вона перебувала разом із сестрою, перекинулася і затонула. Тренерові дівчат, який йшов поряд з яхтою на катері, вдалося витягнути з води і врятувати Сару. Пізніше наставнику вдалося знайти і Ейю, яку він безуспішно намагався повернути до життя, роблячи штучне дихання. Юну яхтсменку терміново доправили до лікарні, де лікарі констатували смерть.

Ейя та Сара Гесгес на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо представляли Туніс у вітрильному спорті

«Я вражений звісткою про смерть Ейї Гесгес», — заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Зазначимо, що Ейя та Сара, яка старша за сестру на дві хвилини, ще 16-річними представляли Туніс на Олімпійських іграх-2020 у класі 49er FX і, перевернувшись на дистанції, посіли у підсумковому протоколі останнє, 21-е, місце. На Іграх-2024 у Парижі зірки вітрильного спорту, що сходять, сподівалися значно покращити свій результат.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української олімпійської чемпіонки Олени Хомрової загинув після ракетного удару росіян по Миколаєву.

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