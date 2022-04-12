Ексфутболіст «Реала» перебуває при смерті після страшної ДТП: момент аварії потрапив на відео

Лікарі продовжують боротися за життя колишнього футболіста мадридського «Реала» та збірної Колумбії 55-річного Фредді Рінкона, який перебуває у лікарні у критичному стані після автокатастрофи на батьківщині, повідомляє Marca.

За наявною інформацією, футболіст, перебуваючи за кермом Ford, намагався проскочити вночі перехрестя на червоне світло, але автомобіль гравця протаранив автобус. Крім Рінкона, травми різного ступеня складності отримали його 20-річна та 43-річна пасажирки, водій автобуса, а також ще одна невстановлена особа, яка їхала з колишньою зіркою футболу.

Фредді Рінкон, який постраждав більше за інших, переніс у Калі термінову операцію, яка тривала 2 години 45 хвилин. Стан колишньої зірки збірної Колумбії, який останнім часом працював коментатором на телебаченні, — критичний (на момент хірургічного втручання функціонували лише чотири відсотки мозку гравця).

До речі, місцеві джерела новин опублікували кадри з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано момент зіткнення автомобіля з автобусом, а також наслідки аварії.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Рінкон потрапив у серйозну аварію. У 2013 році футболіст втратив керування своєю вантажівкою та перекинувся на дорозі. Тоді Фредді зазнав серйозних травм, але зміг вижити.

Крім того, у 2007 році колумбієць був заарештований бразильською поліцією у своєму будинку в Сан-Паулу за звинуваченням у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками. Незабаром Рінкона відпустили під заставу та підписку про невиїзд, а згодом і звільнили.

Додамо, що за роки кар'єри півзахисник Фредді Рінкон у Європі, окрім «Реала», виступав за «Наполі», а в Бразилії — за «Палмейрас», «Корінтіанс», «Сантос» та «Крузейро». Футболіст — дворазовий чемпіон Колумбії, триразовий чемпіон Бразилії та переможець клубного чемпіонату світу. У складі збірної Колумбії півзахисник провів 84 поєдинки та забив 17 м'ячів, взявши участь у трьох чемпіонатах світу, а також здобувши дві «бронзи» Кубка Америки.

У середині 1990-х Фредді Рінкон виступав за мадридський "Реал"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що легендарна футболістка напилася до нестями і ледь не вбила своїх дітей.

Фото ФК «Реал», marca.com

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