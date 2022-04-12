У Бразилії футбольний тренер ганебно вдарив головою красуню-рефері (відео)

Нічим, здавалося, не помітний матч чемпіонату бразильського штату Еспіріту-Санту з футболу між клубами «Нова Венеція» та «Деспортиво Ферровіарія» (3:1) затьмарив інцидент у перерві зустрічі, повідомляє El Universo.

Коли суперники збиралися вирушити до роздягалень, головний тренер команди гостей Рафаель Соріано вибіг на поле та почав висловлювати невдоволення роботою суддівської бригади. У ході словесної суперечки фахівець «злетів з котушок» і вдарив головою по обличчю асистента арбітра Марсіеллу Нетто. Дівчина схопилася за ніс, а Соріано, який отримав червону картку, залишив поле у супроводі поліцейських.

Після гри наставник «Деспортиво Ферровіарія» звинуватив 29-річну дівчину в «бажанні скористатися тим, що вона жінка», але це не врятувало його від звільнення з посади головного тренера (також на Соріано чекає 30-денна дискваліфікація на час розслідування).

Недобре, дядьку! Таку красу хотів зіпсувати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий арбітр Овідіу Хацеган переніс інфаркт у 41 рік.

Фото Instagram

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