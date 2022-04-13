Порятунок «Реала» від ганьби та сенсаційний виліт «Баварії»: відеоогляди матчів ¼ фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 квітня, на стадіонах Мюнхена та Мадрида відбулися поєдинки-відповіді ¼ фіналу Ліги чемпіонів, у яких у неймовірній боротьбі визначилися два півфіналісти турніру, а чинний володар трофею «Челсі» склав свої повноваження.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі-відповіді

«Реал» (Іспанія) — «Челсі» (Англія) — 2:3 (Родріго, 80, Бензема, 96 — Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75). Перший матч — 3:1.

Хет-трик Каріма Бензема на «Стемфорд Брідж» тиждень тому значно зменшив шанси підопічних Томаса Тухеля зберегти статус переможця Ліги чемпіонів. Так, схоже, вважала переважна більшість фахівців та вболівальників, але лише не самі гравці «Челсі».

Поки «Реал» уперше за 18 років жодного разу не пробив в площину воріт суперника в домашньому матчі ЛЧ, гості з берегів Темзи шокували трибуни «Сантьяго Бернабеу», зусиллями Маунта, Рюдігера та Вернера відвантаживши дірявій обороні Королівського клубу три голи (був би ще один, але за рахунку 0:2 взяття воріт мадридців іспанцем Алонсо відмінили за допомогою VAR через гру рукою).

Лише після жахливих 0:3 «Реал» схаменувся та завдяки точному удару Родріго (після геніальної передачі Модрича) зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей та перевів гру в овертайм. А в додатковий час нагадав про себе нестримний Бензема, який уже чимало разів витягував команду Карло Анчелотті з багнюки. 5:4 за сумою двох зустрічей на користь «Реала». Ліга чемпіонів матиме нового тріумфатора.

«Баварія» (Німеччина) — «Вільярреал» (Іспанія) — 1:1 (Левандовські, 52 — Чуквуезе, 88). Перший матч — 0:1.

«Іспанці припустилися помилки в першому матчі, надавши нам рятувальний круг. Але ми не вибачатимемося за те, що вони не забили більше голів», — натякнув перед грою на «гарячий» прийом іспанців головний тренер «Баварії» Юліан Нагельсманн.

Тільки ось «Вільярреал» у Мюнхені і близько не був схожим на «Зальцбург», якому чемпіон Німеччини в попередньому раунді турніру відвантажив удома сім (!) м'ячів. Тринадцятий у нинішньому розіграші ЛЧ гол Левандовські після грубої помилки оборони гостей — ось і все, на що змогла «напрацювати» біля чужих воріт «Баварія». Ось тільки цього «німецькій машині» забракло навіть для того, щоб продовжити з'ясування стосунків у додатковий час. Гол нігерійця Чуквуезе на 88-й хвилині шокував трибуни «Альянц Арени» та сенсаційно (вперше з 2006 року!) вивів Жовту субмарину до півфіналу турніру.

У півфіналі ЛЧ «Вільярреал» зіграє з переможцем пари «Бенфіка» — «Ліверпуль», а суперником «Реала» стане найсильніший у протистоянні «Манчестер Сіті» та «Атлетико». Зустрічі ½ фіналу заплановані на 26 та 27 квітня, а також — на 3 та 4 травня. Вирішальний матч цього сезону замість російського Санкт-Петербурга пройде 28 травня на «Стад де Франс» у Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів «Атлетико» — «Манчестер Сіті».

Фото uefa.com

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