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«Динамо» після перемоги у Польщі назвало наступного суперника: де та коли зіграє команда Луческу

10:12 13 квітня 2022
“Динамо” після перемоги у Польщі назвало наступного суперника: де та коли зіграє команда Луческу

Київське «Динамо», яке напередодні у стартовому поєдинку благодійного турне під гаслом Match for Peace! Stop the War! («Матч за мир! Зупинимо війну!») перемогло у Варшаві чемпіона Польщі «Легію» (3:1), визначилося зі своїм наступним суперником. У четвер, 14 квітня, підопічні Мірчі Луческу зіграють на 55-тисячному Nef Stadium у Стамбулі з місцевим «Галатасараєм» (початок — о 17:00), інформує офіційний сайт «Динамо».

Зазначимо, що «Галатасарай» — 22-разовий чемпіон Туреччини та 18-кратний володар Кубка країни, а також тріумфатор Кубка та Суперкубка УЄФА. Щоправда, у поточному чемпіонаті країни підопічні іспанського фахівця Доменека Торрента посідають лише 14 місце.

Додамо, що трансляція матчу «Галатасарай» — «Динамо» відбудеться на телеканалах «2+2», 1+1 International, 1+1 video, «Київстар» ТВ, Footballhub, М1, Vodafone TV, Youtube-каналі та клубному телеканалі «Динамо» (Київ). Також пряму відеотрансляцію двобою дивіться на сайті «ФАКТІВ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Йожеф Сабо засудив свою історичну батьківщину Угорщину за «прогин» перед путіним.

Фото ФК «Динамо»

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