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Спорт

«Шахтар» продав Алана Патріка до Бразилії: відома сума трансферу

12:31 13 квітня 2022
Алан Патрік

Донецький «Шахтар», який програв у першому благодійному матчі грецькому «Олімпіакосу», розлучився зі ще одним легіонером. 30-річний півзахисник донеччан Алан Патрік підписав контракт з бразильським «Інтернасьоналом» до квітня 2025 року, повідомляє офіційний сайт клубу з Порту-Алегрі. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу футболіста склала 2 млн євро.

Нагадаємо, що Алан Патрік у 2011 році перейшов у «Шахтар» із «Сантоса» за 4 млн євро. У 176 поєдинках за гірників півзахисник забив 26 м'ячів і віддав 35 результативних передач, здобувши з командою 14 трофеїв. За час дії контракту з українським клубом футболіст також виступав на батьківщині на правах оренди за «Фламенго», «Палмейрас» та свій нинішній клуб, кольори якого, до речі, захищають експартнери бразильця з «Шахтаря» Тайсон та Вітао, а також колишній динамівець Карлос де Пена.

Нагадаємо, що після початку війни гравці «Шахтаря» Жуніор Мораєс та Майкон перебралися до «Корінтіанса», Тете — до «Ліона», Вінісіус Тобіас підписав угоду з «Реалом», а Вітао — з «Інтернасьоналом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальний ексфутболіст збірної України Ярослав Ракицький повертається до «Шахтаря».

Фото ФК «Шахтар», ФК «Інтернасьонал»

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