«Вранці жалкував про війну, а ввечері підтримав путіна»: Владислав Сіренко про зіркового боксера-лицеміра з росії

Непереможний український суперважкоатлет Владислав Сіренко (19 перемог, 16 з них — нокаутом), який завоював пояси WBC Asia і WBO Asia Pacific, розповів про спілкування з зіркою російського боксу Олександром Повєткіним після віроломного вторгнення військ рф в Україну.

«Знаєте, я навіть не уявляв, що Повєткін зможе саме так вчинити, бо через кілька днів після 24 лютого він мені сам дзвонив, — розповів 27-річний киянин Владислав Сіренко в інтерв'ю Xsport. — Я з ним розмовляв особисто телефоном і розповідав, що відбувається, які злочини творяться, що це ніяка не «спецоперація». На той час це було просто знищення наших людей, і нічого хорошого в цьому немає. Він казав: «Так, мені дуже шкода, що так відбувається».

І того ж дня увечері він виклав відео, де каже слова на підтримку президента своєї країни… У мене не було слів…

Я скидав багато фотографій. Таких, які мають відкласти якийсь відбиток, але це не працює. «Жах, шкода». Але, як показало майбутнє, всі ці слова не мали жодного сенсу.

Мені дуже шкода цих людей, наскільки промиті їхні мізки. Вони навіть не розуміють цих реалій, що відбуваються. Для мене загалом ця вся нація, ця вся культура померла одразу".

Нагадаємо, що Владислав Сіренко неодноразово був спаринг-партнером у тренувальному таборі Олександра Повєткіна. 2018-го українець допомагав росіянину підготуватися до чемпіонського бою з Ентоні Джошуа, а 2020-го — до поєдинку з Ділліаном Вайтом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти прямо в залі вбили колишнього боксера збірної України та тренера Олексія Джунковського.

Фото Instagram

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