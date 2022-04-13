29.87 / 30.88 32.73 / 33.99
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Замість взяття одних воріт — гол в інші: відео шаленої кінцівки футбольного матчу в Аргентині

19:15 13 квітня 2022
Футбол

Матч 9-го туру чемпіонату Професіональної ліги Аргентини між «Ураканом» та «Барракас Сентраль» завершився перемогою гостей з рахунком 2:1. Все б нічого, якби не фантастична кінцівка матчу, яка перевернула його результат із ніг на голову.

На 87-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 «Уракан», здавалося, забив у ворота гостей переможний гол. Тільки арбітр за допомогою VAR скасував взяття воріт через те, що під час атаки господарів поля воротар «Уракана» вийшов з м'ячем за межі штрафного майданчика. Ба більше, за підсумками перегляду відеоповтору рефері призначив штрафний удар біля володінь «Уракана». Саме з цього стандарту «Барракас Сентраль» забив переможний гол на 90+7-й хвилині.

Додамо, що гостьовий успіх дозволив «Барракас Сентраль» піднятися в турнірній таблиці Професіональної ліги Аргентини на шосте місце, а постраждалий «Уракан» йде на восьмій позиції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Італії воротар забив переможний диво-гол ударом від своїх воріт.

Фото Twitter ФК «Уракан»

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

бур&#39;яни

Не викидайте бур’яни, це екодобриво врятує город: поради фермера

Марина Лазебна

Намітилися проблеми: що буде з виплатою пенсій до кінця війни

Рашисти кинули без підготовки на передову: під Маріуполем загинув відомий джазмен

Рашисти кинули без підготовки на передову: під Маріуполем загинув відомий джазмен

російські військові фотографуються з тілами вбитих ними мешканців Маріуполя

В Маріуполі рашисти фотографуються з тілами вбитих ними місцевих жителів та влаштовують крематорії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.