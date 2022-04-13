Замість взяття одних воріт — гол в інші: відео шаленої кінцівки футбольного матчу в Аргентині

Матч 9-го туру чемпіонату Професіональної ліги Аргентини між «Ураканом» та «Барракас Сентраль» завершився перемогою гостей з рахунком 2:1. Все б нічого, якби не фантастична кінцівка матчу, яка перевернула його результат із ніг на голову.

На 87-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 «Уракан», здавалося, забив у ворота гостей переможний гол. Тільки арбітр за допомогою VAR скасував взяття воріт через те, що під час атаки господарів поля воротар «Уракана» вийшов з м'ячем за межі штрафного майданчика. Ба більше, за підсумками перегляду відеоповтору рефері призначив штрафний удар біля володінь «Уракана». Саме з цього стандарту «Барракас Сентраль» забив переможний гол на 90+7-й хвилині.

Додамо, що гостьовий успіх дозволив «Барракас Сентраль» піднятися в турнірній таблиці Професіональної ліги Аргентини на шосте місце, а постраждалий «Уракан» йде на восьмій позиції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Італії воротар забив переможний диво-гол ударом від своїх воріт.

Фото Twitter ФК «Уракан»

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