Гол Яремчука на «Енфілді» та скандальна кінцівка дуелі у Мадриді: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 13 квітня, за підсумками чвертьфінальних поєдинків у відповідь у Мадриді та Ліверпулі стали відомі всі півфіналісти Ліги чемпіонів. Слідом за іспанськими «Вільярреалом» та «Реалом» до квартету найсильніших команд турніру пробилися англійські «Манчестер Сіті» та «Ліверпуль».

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Атлетико» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 0:0. На 90+1-й хвилині вилучено Феліпе («Атлетико»). Перший матч — 0:1.

Не так результат першої зустрічі, в якій підопічні Хосепа Гвардіоли вимучили перемогу завдяки голу де Брюйне, скільки статистика не обіцяли «Атлетико» нічого доброго. До приїзду «МанСіті» команда Дієго Сімеоне ніяк не могла перемогти в єврокубках на рідній арені «Ванда Метрополітано» з жовтня 2020 року — у семи матчах поспіль (4 нічиї та 3 поразки). Тоді як серія «городян» без поразок у гостях на міжнародній арені налічувала 12 поєдинків, 10 з яких лідер АПЛ виграв.

Статистика не брехала: «Атлетико» знову не виграв удома, «Манчестер Сіті» знову не програв у гостях. Але кінцівка протистояння вийшла ще та. Наприкінці основного часу Феліпе грубо сфолив на Фодені, і біля краю поля між футболістами обох команд зав'язалася сутичка, в якій взяв участь навіть Олександр Зінченко, який весь матч просидів у запасі. Коли пристрасті вщухли, німецький рефері Зіберт вилучив з поля гравця «Атлетико» Феліпе і компенсував 9 хвилин. Насправді ж суперники боролися ще 12 хвилин. І у іспанців був шанс перевести протистояння в овертайм, але на останніх секундах після удару Корреа бездоганно зіграв голкіпер англійців Едерсон.

«Манчестер Сіті», як і рік тому, пробився до квартету найсильніших команд ЛЧ і незабаром знову приїде до Мадрида.

«Ліверпуль» (Англія) — «Бенфіка» (Португалія) — 3:3 (Конате, 21, Фірміно, 55, 65 — Гонсалу Рамуш, 32, Яремчук, 73, Нуньєс, 82). Перший матч — 3:1.

Маючи в запасі два м'ячі переваги після поєдинку в Лісабоні і пам'ятаючи про півфінал Кубка Англії з «Манчестер Сіті», що відбудеться в неділю, наставник «Ліверпуля» Юрген Клопп залишив у запасі групу провідних футболістів — Салаха, Мане, ван Дейка, Александер-Арнольда та Фабіньо. Розпочав гру на «Енфілді» на лаві запасних і український форвард «Бенфіки» Яремчук, який з'явився на полі відразу після перерви і забив свій третій гол у нинішній Лізі чемпіонів.

Роман Яремчук забиває гол на знаменитому "Енфілді"

«Ліверпуль», як і тиждень тому, забив у ворота третьої команди чемпіонату Португалії три м'ячі, але цього разу цього вистачило лише для нічиєї. А ще — для виходу до півфіналу, 12-го в історії клубу.

У ½ фіналу турніру (26 та 27 квітня, а також 3 та 4 травня) зіграють: «Ліверпуль» — «Вільярреал» та «Манчестер Сіті» — «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Сіті» не втримав перемогу над «Ліверпулем» у чемпіонському поєдинку АПЛ.

Фото Twitter ФК «Атлетико», ФК «Бенфіка»

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