Колишній футболіст «Реала» помер після моторошної автомобільної аварії

Колишній футболіст мадридського «Реала» та зірка збірної Колумбії 55-річний Фредді Рінкон, який перебував з 11 квітня у критичному стані після жахливої ДТП на батьківщині, помер у лікарні, повідомляє Marca.

Нагадаємо, що колумбієць, який останнім часом працював коментатором на телебаченні, перебуваючи за кермом Ford у місті Калі, намагався проскочити вночі перехрестя на червоне світло, але авто гравця протаранив автобус. Крім Рінкона, травми різного ступеня складності отримали троє його пасажирів, а також водій автобуса. Футболіст отримав серйозну черепно-мозкову травму та був терміново прооперований. Лікарі кілька днів боролися за життя колумбійця.

«Ми висловлюємо щирі співчуття його близьким, колишнім товаришам по команді та фанатам клубів, за які він грав, а також збірній Колумбії, яку він представляв на трьох чемпіонатах світу. Спочивай з миром», — йдеться у заяві ФІФА.

Нагадаємо, що за роки кар'єри атакувальний півзахисник Фредді Рінкон у Європі, крім «Реала» (перший колумбієць в історії клубу!), виступав за «Наполі», а в Бразилії — за «Палмейрас», «Корінтіанс», «Сантос» та «Крузейро». Футболіст — дворазовий чемпіон Колумбії, триразовий чемпіон Бразилії та переможець клубного чемпіонату світу. У складі збірної Колумбії Рінкон провів 84 поєдинки та забив 17 м'ячів, взявши участь у трьох чемпіонатах світу, а також здобувши дві «бронзи» Кубка Америки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина українського футболіста загинула у страшному ДТП під Одесою.

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