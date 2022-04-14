Сховалися в Росії: чотирьох біатлоністок виключили зі збірної України

Міністерство молоді та спорту України звільнило натуралізованих росіянок Ольгу Абрамову (на фото), Катерину Бех та Оксану Москаленко зі збірної нашої країни з біатлону через «невиконання критеріїв для потрапляння в команду та отримання зарплати».

Повідомляється, що в перший день війни з росією всі три спортсменки залишили збори в Сянках (Львівська область) і за сприяння президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, що незабаром залишить свою посаду, яку обіймав з 1998 року, виїхали до Росії.

Пізніше sport.ua повідомив, що кількість посланих за російським військовим кораблем поповнила ще одна біатлоністка — Дар'я Сидорова, яка прийняла українське спортивне громадянство минулого року.

До речі, Ольга Абрамова вже відреагувала на виключення зі збірної України.

«Сьогодні з великим подивом прочитала у ЗМІ інформацію про те, що звільнена зі складу збірної України з біатлону через країну свого походження, — написала спортсменка у Facebook. — З перших днів війни я категорично проти вторгнення в Україну!

Справді, 24 лютого, у перший день війни, перебуваючи на навчально-тренувальному зборі у Сянках Львівської області, з незалежних від мене причин я змушена була залишити територію спортивного центру та вирушити до Закарпатської області. Після чого, пройшовши кордон з Угорщиною, я поїхала до своєї півторарічної доньки, яка була на той момент у Росії.



10 років моєї спортивної кар'єри пройшли під українським прапором, 10 років я громадянка України і пишаюся цим! І зараз у мене також болить серце за всіх людей, які страждають, за всі безневинні жертви та мільйони зруйнованих доль…



Я з жахом спостерігаю за тим, що відбувається з моїм рідним Харковом та Черніговом, як було повністю знищено лижну базу, яка стала для мене другим домом, як стиралися з лиця землі десятки інших міст по всій Україні.

Але чому тоді зараз, коли нашій країні потрібна єдність та підтримка, ми починаємо якісь внутрішні розборки та шукаємо зрадників там, де їх немає? Через амбіції однієї людини я не перестала любити цю країну і людей.



Бажаю всім терпіння, витримки у цей складний час і, звісно, мирного неба над головою!"

Додамо, що у збірній України залишилися дві натуралізовані росіянки — Надія Бєлкіна та Анастасія Рассказова. Перша зараз служить у ЗСУ, а друга не стала ховатися від війни на території рф. Ще одна натуралізована спортсменка, ексбілоруска Дар'я Блашко, не лише засудила дії агресора, а й активно допомагає Україні як волонтер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу та Європи Анастасія Меркушина взяла до рук автомат і захищає Україну.

Фото biathlon.com.ua

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