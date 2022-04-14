Шотландія — Україна: УЄФА визначив долю матчу
Збірна України з футболу, гравці якої створили фонд гуманітарної та військової допомоги, проведе півфінальний матч плей-оф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії 1 червня у Глазго, повідомляє офіційний сайт УЄФА. У разі успіху підопічні Олександра Петракова 5 червня в Кардіффі боротимуться за путівку на чемпіонат світу в Катарі з командою Уельсу.
Як відомо, вже відбулося жеребкування фінального турніру світової першості. Якщо українська збірна потрапить на ЧС-2022, то зіграє в одній групі з Англією, США та Іраном.
До речі, у зв'язку з майбутніми матчами «жовто-синіх» проти Шотландії і, можливо, Уельса УЄФА змінив розклад поєдинків збірної України в Лізі націй. Новий календар матчів нашої національної команди виглядає так:
8 червня
Ірландія — Україна
11 червня
Україна — Вірменія
14 червня
Україна — Ірландія
21 вересня
Шотландія — Україна
24 вересня
Вірменія — Україна
27 вересня
Україна — Шотландія
Нагадаємо, що чемпіонат України з футболу призупинено через вторгнення російських окупантів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Данило Сікан продав медаль чемпіона світу задля допомоги українській армії.
Фото uaf.ua39
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