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Спорт

Шотландія — Україна: УЄФА визначив долю матчу

21:25 14 квітня 2022
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу, гравці якої створили фонд гуманітарної та військової допомоги, проведе півфінальний матч плей-оф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії 1 червня у Глазго, повідомляє офіційний сайт УЄФА. У разі успіху підопічні Олександра Петракова 5 червня в Кардіффі боротимуться за путівку на чемпіонат світу в Катарі з командою Уельсу.

Як відомо, вже відбулося жеребкування фінального турніру світової першості. Якщо українська збірна потрапить на ЧС-2022, то зіграє в одній групі з Англією, США та Іраном.

До речі, у зв'язку з майбутніми матчами «жовто-синіх» проти Шотландії і, можливо, Уельса УЄФА змінив розклад поєдинків збірної України в Лізі націй. Новий календар матчів нашої національної команди виглядає так:

8 червня

Ірландія — Україна

11 червня

Україна — Вірменія

14 червня

Україна — Ірландія

21 вересня

Шотландія — Україна

24 вересня

Вірменія — Україна

27 вересня

Україна — Шотландія

Нагадаємо, що чемпіонат України з футболу призупинено через вторгнення російських окупантів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Данило Сікан продав медаль чемпіона світу задля допомоги українській армії.

Фото uaf.ua

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