Син Криштіану Роналду забив гол за «Манчестер Юнайтед» та «скопіював» зіркового батька (відео)

Син знаменитого футболіста «МЮ» та збірної Португалії Криштіану Роналду — 11-річний Криштіану Роналду-молодший, який став у лютому гравцем академії англійського клубу, відзначився голом у складі «МЮ» U12.

Юний португалець точним ударом після передачі зі штрафного допоміг своїй команді розгромити однолітків із «Жирони Сабат» — 5:0. Примітно, що Криштіану Роналду-молодший відсвяткував взяття воріт суперника у фірмовому стилі свого батька, а на стадіоні пролунало знамените Si.

Нагадаємо, що раніше син зірки футболу, коли його батько грав в Італії, виблискував у складі дитячої команди «Ювентуса».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду-молодший вразив бабусю дорослим проханням.

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