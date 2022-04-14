Призер Олімпіади в Токіо Горуна продав свою медаль за 600 тисяч: після війни нагорода повернеться до українця

33-річний український каратист Станіслав Горуна, який став бронзовим призером Олімпіади-2020 у Токіо, виставив свою медаль на аукціон, щоб отримані кошти відправити до фонду Ukraine Alive 2022, що адресно допомагає бійцям Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.

«Завоювати олімпійську медаль було мрією всього мого життя. А тепер я мрію вигнати ворога з моєї України. Нині це єдина мрія кожного українця. І я хочу, щоб ця мрія збулася якнайшвидше. Я вирішив продати свою медаль на аукціоні, щоби ще більше підтримати свою армію», — так пояснив свій вчинок спортсмен.

Стартова ціна, з якої розпочиналися торги, становила 10 тисяч доларів, а переможцем став покупець зі столиці Олімпіади-2020, який виклав за медаль 20,5 тисяч у американській валюті (604,5 тисячі гривень).

Додамо, що щедрий житель Токіо є шанувальником карате (його дочка також займається цим видом спорту), і пообіцяв… повернути українцю медаль після завершення війни в нашій країні. «Я не хочу, щоб пан Станіслав втратив свою бронзову медаль з Олімпіади. Якщо він не проти, то я хотів би запросити його до Токіо після того, як Україна відновить мир, і повернути йому нагороду. Я сподіваюся, що Горуна знову зможе привезти її додому з Японії. Не хочу бути тягарем для Станіслава під час війни. Я буду радий почути його, коли в Україні настане мир», — наводить слова благородного японця, який бажає нашій країні перемоги у війні, сайт Tribuna.com .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст Данило Сікан продав медаль чемпіона світу майже за мільйон гривень.

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