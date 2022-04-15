Катастрофа «Барселони» на «Камп Ноу» та феєрія «Вест Хема» з Ярмоленком у Ліоні: відеоогляди матчів Ліги Європи

У четвер, 14 квітня, за підсумками матчів у відповідь ¼ фіналу Ліги Європи в Бергамо, Ліоні, Барселоні та Глазго визначилися півфіналісти турніру, в якому припинив боротьбу клуб Руслана Малиновського, а команда Андрія Ярмоленка пройшла далі.

Ліга Європи. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Аталанта» (Італія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 0:2 (Нкунку, 18, 87, з пенальті). Перший матч — 1:1.

Ні з Русланом Малиновським, який грав до 59-ї хвилини, ні без нього «Аталанта» не змогла пройти оборону німців. А ось найкращий бомбардир «Лейпцига» — француз Нкунку — своїх шансів витрачати не став.

«Ліон» (Франція) — «Вест Хем» (Англія) — 0:3 (Доусон, 38, Райс, 44, Боуен, 48). Перший матч — 1:1.

Лондонці, які відстояли у меншості нічию в домашньому матчі, сповна «погуляли» у Франції. Андрій Ярмоленко теж взяв участь у розгромі «Ліона», вийшовши на заміну на 84-й хвилині.

«Барселона» (Іспанія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 2:3 (Бускетс, 90+1, Депай, 90+11, з пенальті — Костич, 4, з пенальті, 67, Борре, 36). На 90+11-й хвилині вилучений Ндіка («Айнтрахт»). Перший матч — 1:1.

У багатій колекції трофеїв каталонського гранда, який нещодавно розгромив у чемпіонаті Іспанії «Реал» (4:0), не було лише тріумфу у Лізі Європи. Після візиту на «Камп Ноу» хлопців із Франкфурта не буде, як і раніше. До речі, команда Хаві не програвала з січня — в 15 матчах поспіль.

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Брага» (Португалія) — 3:1 у додатковий час (Тавернієр, 2, 44, с пенальті, Туф, 101 — Давид Карму, 82). На 42-й хвилині вилучений Тормена, а на 105-й — Юрі Мадейруш (обидва — «Брага»). Перший матч — 0:1.

У півфіналі турніру (28 квітня та 5 травня) зіграють: «Лейпциг» — «Рейнджерс» та «Вест Хем» — «Айнтрахт».

Були зіграні 14 квітня і зустрічі у відповідь ¼ фіналу Ліги конференцій: «Славія» (Чехія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 1:3 (Траоре, 14 — Дрессерс, 2, 59, Сіністерра, 78; перший матч — 3:3), «Рома» (Італія) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 4:0 (Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49; перший матч — 1:2), ПАОК (Греція) — «Марсель» (Франція) — 0:1 (Пайєт, 34; перший матч — 1:2), ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Лестер» (Англія) — 1:2 (Захаві, 27 — Меддісон, 77, Рікарду, 88; перший матч — 0:0).

Півфінальні пари Ліги конференцій сформували: «Лестер» — «Рома» та «Фейєноорд» — «Марсель». Поєдинки ½ фіналу заплановані на 28 квітня та 5 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук забив у Лізі чемпіонів гол у ворота «Ліверпуля».

Фото Twitter ФК «Айнтрахт»

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