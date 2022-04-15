Поки що без легіонерів: Олександр Петраков викликав 25 футболістів для підготовки до матчів плей-оф ЧС та Ліги націй

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков, якого не взяли до тероборони Києва, оголосив список футболістів із вітчизняних клубів, які будуть викликані для підготовки та участі в матчах плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії та, можливо, Уельсу, а також поєдинках Ліги націй.

Загалом у списку «жовто-синіх» 25 гравців, з яких 11 представляють київське «Динамо», дев'ять виступають за «Шахтар», також є представники «Зорі», «Дніпра-1» та «Ворскли».

Повністю список виглядає так:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»), Дмитро Різник («Ворскла»).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — «Шахтар»).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — «Динамо»), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК «Дніпро-1»).

Нападники: Артем Довбик (СК «Дніпро-1»), Денис Гармаш, Артем Бєсєдін (обидва — «Динамо»).

Як повідомив наставник збірної у коментарі прес-службі УАФ, хлопці, які виступають у закордонних клубах, приїжджатимуть із 17 травня — по мірі завершення сезонів у національних чемпіонатах, у яких виступають їхні клуби.

Також Петраков розповів, що «жовто-сині» зберуться 29 квітня та за сприяння президента УЄФА Александера Чеферіна займатимуться в сучасному тренувальному центрі неподалік від словенської Любляни. У планах нашої збірної проведення кількох контрольних матчів — у зв'язку з цим було адресовано керівництву УЄФА прохання організувати поєдинки 2-го, 6-го, 10-го та 14-го травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков категорично висловився про можливий матч із росією.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter