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Спорт

Олімпійський призер з України втратив рідну людину у війні з рашистами

20:47 15 квітня 2022
Гімнаст Олександр Воробйов

Володар бронзової нагороди Олімпіади-2008 у Пекіні у вправах на кільцях гімнаст Олександр Воробйов поділився трагічною новиною, яка спіткала його сім'ю.

У бою з військами російського агресора під Ізюмом, що на Харківщині, загинув рідний батько спортсмена Сергій Воробйов, який воював у складі добровольчого батальйону «ОДЧ Карпатська Січ».

«Горіти вам у пеклі, с*ки путінські! Мета цього допису не жалість, а щоб якнайбільше людей побажали путіну здохнути», — написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Воробйов.

Додамо, що Воробйов, окрім олімпійської нагороди, також ставав срібним призером Кубка світу у 2006-му та чемпіоном Європи в 2007-му. Після завершення спортивної кар'єри уродженець Дніпродзержинська (нинішнього Кам'янського), що на Дніпропетровщині, емігрував до Австралії, де тренує дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у багаторазового чемпіона Європи гімнаста Ігоря Радивілова в Маріуполі загинули бабуся та дідусь.

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