Помер легендарний хокеїст НХЛ, який мав українське коріння

У Монреалі на 66-му році пішов із життя легенда Національної хокейної ліги (НХЛ) Майк Боссі.

The NHL Alumni Association є глибоко вивчений до літератури, що @NHL icon, Mike Bossy, буде проходити аж на віці 65 років після тривалої битви з гравцем.



Mike був відомий як один з найбільших pur goal-scorers до всіх гравців. pic.twitter.com/N608CdoJ4n - NHL Alumni (@NHLAlumni) April 15, 2022

Усю свою кар'єру, з 1977-го по 1987-й (завершив виступи через хронічну травму спини), Майк провів за один клуб — «Нью-Йорк Айлендерс», у складі якого чотири рази (у 1980-му, 1981-му, 1982-му та 1983-му) вигравав Кубок Стенлі. Загалом Боссі, який виступав на позиції крайнього нападника, провів у найсильнішій лізі світу 881 матч та набрав 1286 очок за системою «гол+пас» (658 закинутих шайб та 628 передач).

Майк Боссі чотири рази завойовував Кубок Стенлі

У 1991-му легенда «Айлендерс» був включений до Зали хокейної слави в Торонто, а у 2007-му став членом Зали слави канадського спорту. Останнім часом Майк боровся з раком легень, проходячи паліативне лікування, але в результаті хвороба виявилася сильнішою…

Примітно, що в роду у Боссі є українське коріння. Зокрема, відомо, що дід майбутнього хокеїста Володимир Босий на початку минулого століття був громадянським діячем в Україні та воював у складі січових стрільців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер власник клубу НХЛ «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник, який знав українську мову.

286

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter