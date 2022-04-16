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Спорт

Помер легендарний хокеїст НХЛ, який мав українське коріння

9:01 16 квітня 2022
Майк Боссі

У Монреалі на 66-му році пішов із життя легенда Національної хокейної ліги (НХЛ) Майк Боссі.

Усю свою кар'єру, з 1977-го по 1987-й (завершив виступи через хронічну травму спини), Майк провів за один клуб — «Нью-Йорк Айлендерс», у складі якого чотири рази (у 1980-му, 1981-му, 1982-му та 1983-му) вигравав Кубок Стенлі. Загалом Боссі, який виступав на позиції крайнього нападника, провів у найсильнішій лізі світу 881 матч та набрав 1286 очок за системою «гол+пас» (658 закинутих шайб та 628 передач).

Майк Боссі чотири рази завойовував Кубок Стенлі

У 1991-му легенда «Айлендерс» був включений до Зали хокейної слави в Торонто, а у 2007-му став членом Зали слави канадського спорту. Останнім часом Майк боровся з раком легень, проходячи паліативне лікування, але в результаті хвороба виявилася сильнішою…

Примітно, що в роду у Боссі є українське коріння. Зокрема, відомо, що дід майбутнього хокеїста Володимир Босий на початку минулого століття був громадянським діячем в Україні та воював у складі січових стрільців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер власник клубу НХЛ «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник, який знав українську мову.

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