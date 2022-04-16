Тренер «Шахтаря» де Дзербі удостоєний престижної нагороди на батьківщині

Наставник донецького «Шахтаря» Роберто де Дзербі, який об'єднався з «гірниками» в Туреччині, став тріумфатором престижної премії Енцо Беарзота, яку вручають в Італії найкращому тренеру.

На батьківщині спеціаліста визнали найкращим за підсумками голосування журі, очолюваного президентом Федерації футболу Італії Габріеле Гравіною.

«Це престижна нагорода, яка робить мене дуже щасливим у скрутну хвилину. Для мене гордість представляти Італію за кордоном, і я сподіваюся, що мені вдалося це продемонструвати своїм професіоналізмом та такими цінностями, як солідарність та альтруїзм, що завжди характеризували нашу країну», — цитує де Дзербі видання ANSA.

Урочисте нагородження, яке має намір відвідати тріумфатор, відбудеться 16 травня в Національному олімпійському комітеті Італії.

Зазначимо, що премія вручається з 2011 року. Раніше її володарями ставали такі відомі фахівці, як Карло Анчелотті, Массіміліано Алегрі, Клаудіо Раньєрі, Роберто Манчіні та інші.

Нагадаємо, що де Дзербі підписав контракт із «Шахтарем» улітку минулого 2021-го, до цього протягом трьох років очолюючи італійський «Сассуоло». Разом із «гірниками» завоював Суперкубок України-2021, а після осінньої частини сезону донецький клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату нашої країни, випереджаючи київське «Динамо» на два очки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у рамках благодійного турне програв «Олімпіакосу» (0:1) та обіграв «Лехію» (3:2) завдяки символічному голу 12-річного хлопчика.

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