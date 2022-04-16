Свої ж постаралися: біатлоністка, що переїхала з росії, розповіла про наслідки «руського миру»

23-річна біатлоністка Анастасія Рассказова, яка у 2018 році змінила російське громадянство на українське, не виїхала з нашої країни після віроломного вторгнення військ своєї колишньої батьківщини.

На відміну від своїх колишніх співвітчизниць-партнерок зі збірної Ольги Абрамової, Катерини Бех, Оксани Москаленко та Дар'ї Сидорової, які виїхали на росію та були виключені з нашої команди, уродженка Хабаровська залишилася в Україні, хоч і зізналася, що після приходу «руського миру» повертатися зі зборів їй просто нема куди.

«Ми жили на базі в Чернігові, яка тепер повністю зруйнована. У нас була власна кімната, ми її облаштовували, щось докуповували — речі, велосипеди, лижі, кросівки, інвентар. Були певні заощадження. Ну, заощадження — це така справа. Головне — всі живі та здорові. Але важко усвідомити, що все так сталося, що місце, де ти жив, де готувався, де облаштовував своє життя… Причому там не лише я жила, а й Надя Бєлкіна, Даша Блашко, інші дівчата, багато спортсменок… Загалом було дуже важко це прийняти. Просто нема куди навіть повернутися.

Мої рідні на росії, звісно, прийняли моє рішення. Але їм було тяжко. Вони переживають за мене, за ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, що загалом відбувається між країнами. Спочатку в них по телевізору показували, що це «спецоперація», нічого подібного, але коли все це сталося на лижній базі, коли я близьким скидала фотографії, вони повірили: вони боялися за мене, боялися та переживали за мого хлопця. Переживали, що ми зараз перебуваємо в Тернополі, а у Львові, що зовсім неподалік, стріляли… Мама дуже переживала… Зараз спокійніше, бо в Поклюці я в безпеці, і ніхто нікого не чіпатиме.

Моя позиція дуже негативна по відношенню до всього, що відбувається. У багатьох людей просто зруйноване життя. Також діти залишаються без своїх батьків, вони їх втрачають, на їхніх очах убивають. Це не передати словами, напевно, і ніяк не зрозуміти", — повідомила Рассказова в інтерв'ю «Суспільне.Спорт».

Зазначимо, що за чотири роки перебування в Україні біатлоністка спромоглася закріпитися у другій жіночій збірній «жовто-синіх», але особливих досягнень у своєму активі поки не має.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу та Європи з біатлону Анастасія Меркушина змінила спортивну гвинтівку на бойовий автомат.

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