Герд Мюллер зі Сходу: знаменитий футболіст помер через три дні після дня народження

Через три місяці після легенди східнонімецького футболу Діксі Дернера помер ще один знаменитий ексфутболіст збірної Німецької Демократичної Республіки (НДР), володар безлічі рекордів Йоахім Штрайх. Уславлений форвард на прізвисько Герд Мюллер зі Сходу пішов із життя через три дні після свого 71-річчя, повідомив його колишній клуб «Магдебург».

«Ми вражені і сумуємо за легендою нашого клубу Йоахімом Штрайхом, який помер у віці 71 року після тривалої тяжкої хвороби», — йдеться у повідомленні футбольного клубу.

Ми до останнього сподівалися. Він був серйозно хворий довгий час", — підтвердила смерть футболіста його дружина Маріта.

Йоахім Штрайх, який виступав за «Ганзу» та «Магдебург», — рекордсмен збірної НДР за кількістю матчів (101) та забитих м'ячів (55). Крім того, форвард також найкращий бомбардир в історії чемпіонатів НДР (229 голів у 378 поєдинках) та рекордсмен за кількістю м'ячів в одному матчі оберліги (6).

Йоахім Штрайх - рекордсмен за кількістю матчів та кількістю голів у футболці збірної НДР

У футболці «Магдебурга» Штрайх тричі виграв Кубок НДР і двічі був визнаний найкращим футболістом країни. У складі національної збірної він виборов бронзову медаль на Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені.

Після завершення ігрової кар'єри Йоахім Штрайх тренував «Магдебург», «Айнтрахт» (Брауншвейг) та «Цвіккау».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Реала» Фредді Рінкон помер після страшної автомобільної аварії.

Фото ФК «Магдебург»

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