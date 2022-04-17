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Спорт

Еррол Спенс, який дивом вижив у страшній ДТП, побив суперника в бою за три чемпіонські титули (відео)

13:24 17 квітня 2022
Еррол Спенс

У ніч на неділю, 17 квітня, на AT&T Stadium в Арлінгтоні (штат Техас, США) відбувся вечір професіонального боксу. У головній події змагань у напівсередній вазі (до 66,7 кг) зійшлися непереможний американець, чемпіон світу за версіями WBC та IBF Еррол Спенс (28 перемог, 22 з них — нокаутом), який дивом вижив у страшній ДТП у 2019 році, та володар поясу WBA Super кубинець Йорденіс Угас (27 перемог, 12 з них — нокаутом, 5 поразок).

32-річний Спенс на правах фаворита активніше проводив 12-раундовий бій, щоразу вражаючи 35-річного бронзового призера Олімпійських ігор-2008 у Лондоні Йорденіса Угаса потужними ударами. Але в шостому раунді Еррол так захопився атаками, що пропустив аперкот від кубинця, який з 2010 року живе в США, і… почав шукати капу. Угас, що минулого року переміг постарілого Менні Пакьяо, завдав ще серії ударів, і від падіння на підлогу рингу Спенса врятували лише канати.

Надалі американець послаблень у рингу собі не дозволяв і просто бив Угаса, у якого повністю запливло праве око, а обличчя перетворилося на суцільне місиво. У підсумку у 10-му раунді лікар попросив рефері зупинити поєдинок. Перемога Еррола Спенса технічним нокаутом дозволила боксеру об'єднати титули чемпіона світу у напівсередній вазі за версіями WBC, IBF та WBA Super.

Після бою Йорденіс Угас взагалі не бачив правим оком

Відеоогляд бою Еррол Спенс — Йорденіс Угас

«Всі знають, кого я хочу бачити своїм наступним суперником — Кроуфорда», — заявив після бою американець, викликавши на поєдинок за чотири (!) пояси свого непереможного співвітчизника, чемпіона світу WBO Теренса Кроуфорда (38 перемог, 28 з них — нокаутом).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Геннадій Головкін яскраво нокаутував олімпійського чемпіона з Японії.

Фото Twitter Showtime Boxing

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