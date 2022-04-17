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Дружина Усика зізналася, чому боксер довго не відповідав на запитання «Чий Крим?»

15:48 17 квітня 2022
Катерина Усик

Катерина Усик, дружина олімпійського чемпіона Олександра Усика, який готується за кордоном до реваншу з Ентоні Джошуа, розповіла, як її сім'я отримувала погрози в окупованому Криму.

«Я жила в Криму при росії до 2017 року, — розповіла Катерина Усик в інтерв'ю FanDay — Я їздила постійно з українським прапором на машині, і мені її обіцяли підірвати. До мене підійшов знайомий і каже: «Катю, мені передали, якщо ти не знімеш прапор України — машину підірвуть». Але, звичайно, ніхто нічого не зробив.

А зараз вони погрожують, що заберуть мій будинок. Нехай забирають! Все одно рано чи пізно Крим повернеться до складу України. І кримчани це знають".

Також дружина знаменитого чемпіона світу, яка назвала кримчан сцикунами, зізналася, чому її чоловік довго не відповідав на запитання «Чий Крим?»

«Коли Сашка проплачені журналісти постійно запитували: «Чий Крим?» — паралельно йшли погрози нашій родині, — розповіла Катерина. — Всі знали, де я живу, а вони були здатні на все що завгодно. Саня просто не міг висловити свою позицію.

Дійшло до того, що погрожували прийти додому, знайти щось заборонене в росії та віддати мене до СІЗО, а дітей до дитбудинку. Ви ж розумієте, що якби вони захотіли щось знайти, знайшли б! Ось вам і відповідь, чому Сашко нічого не міг сказати.

Висловила Катерина Усик своєю думкою і про «братів"-росіян.

«Коли я їздила в Україну, кримські прикордонники дивилися мій паспорт і говорили, сміючись: „Ви дружина боксера, він вас, мабуть, б'є?“ — згадує дружина боксера. — Уявляєте, яке у них перекручене поняття реальності? Вони думають, що бити дружину — це у порядку речей. Які ми, нафіг, брати? Ми зовсім різні».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що реванш Олександр Усик — Ентоні Джошуа перенесено.

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Дружина Усика зізналася, чому боксер довго не відповідав на запитання «Чий Крим?»

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