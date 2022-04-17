Чемпіонка світу присоромила українців-«мародерів», які наживаються на війні

Чемпіонка світу та Європи, знаменита українська шахістка Ганна Ушеніна обурена тим, як деякі жителі України наживаються на війні.

Переможниця Світової шахової олімпіади у складі збірної країни розповіла про ситуацію на ринку нерухомості, де ціни на оренду житла злетіли у кілька разів після вторгнення рашистської нечисті. Як приклад шахістка з Харкова навела Мукачеве, де замість «довоєнних» 3 тисячі гривень на місяць за оренду 2-кімнатної квартири господарі житла тепер хочуть 10 тисяч і вище.

«Є люди, які намагаються допомагати, а є ось такі мародери, — написала Ганна Ушеніна в Instagram. — І їх так багато, що страшно стає. Я, звичайно, все розумію, люди хочуть заробляти гроші, але ж мають бути якісь рамки, на чому можна заробляти?! Люди зараз рятуються від бомбардувань, і все залишивши, просто біжать… Для наочності додаю фото ціни до і після. У мене все».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахіст-зрадник Сергій Карякін відкрив зомборот після ганебної дискваліфікації.

Фото Instagram

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