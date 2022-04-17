Українець Родіон Сітдіков став чемпіоном «Ігор нескорених» у Гаазі

У Гаазі (Нідерланди) продовжуються ювілейні, п'яті, «Ігри нескорених», у яких з 2014 року з ініціативи британського принца Гаррі беруть участь військовослужбовці, які отримали поранення та інвалідність на полі бою. Міжнародні змагання за участю понад 500 атлетів з 18 країн мали відбутися ще 2020-го, але через пандемію COVID-19 були перенесені на 2022-й.

Першу медаль змагань у Нідерландах Україні приніс Родіон Сітдіков (на фото у заголовку), який став чемпіоном у штовханні ядра з результатом 9 метрів 46 сантиметрів.

«Перша перемога України на Invictus Games у Гаазі. Роман Сітдіков завоював „золото“ у штовханні ядра у перший день змагань. Пишаємося безмірно. Українці справді непереможні», — відреагував на успіх президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Одразу два українці піднялися на п'єдестал пошани в Гаазі за підсумками змагань зі стрибків у довжину. Артем Лукашук із результатом 5,20 м став віцечемпіоном Ігор, а Іван Герецун (5,10 м) — бронзовим призером.

Артем Лукашук та Іван Герецун із медалями "Ігор нескорених"

До речі, на церемонії відкриття «Ігор нескорених» Меган Маркл, яка прилетіла до Нідерландів із принцом Гаррі, привітала нашу збірну словами «Слава Україні!» Трибуни аплодували стоячи.

Нагадаємо, що українські атлети втретє беруть участь у «Іграх нескорених». На змаганнях у Сіднеї-2018 наші спортсмени здобули 22 медалі (7 золотих, 12 срібних та 3 бронзові нагороди).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ветеран АТО Роман Кашпур завоював три «золота» «Ігор Героїв».

Фото Invictus Games

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