Футболіст збірної України став триразовим переможцем європейського чемпіонату

Захисник збірної України Ігор Пластун став триразовим чемпіоном Болгарії у складі «Лудогорця». Клуб із Разграда після розгромної перемоги над «Славією» із Софії (4:1) достроково оформив титул (11-й поспіль!), за чотири тури до фінішу відірвавшись від столичного ЦСКА на 14 очок.

Пластун в останньому поєдинку участі не брав, але зробив солідний внесок в успіх «Лудогорця» у сезоні — 21 матч та дві гольові передачі.

До речі, команда з Разграда ще має шанс завоювати і Кубок країни, хоча в першому півфінальному поєдинку команда українця, який заробив на 90+14-й хвилині червону картку, поступилася вдома «Левськи» (2:3).

Нагадаємо, що 31-річний вихованець київського футболу Ігор Пластун раніше виступав за «Оболонь», «Карпати» та «Лудогорець», з якого у 2018 році перебрався за 3 млн євро до бельгійського «Гента», ставши у 2020-му віцечемпіоном країни. Минулого року захисник, в активі якого чотири матчі у складі збірної України, знову повернувся до клубу з Разграда.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України Георгія Судакова народився первісток.

Фото ФК «Лудогорець»

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