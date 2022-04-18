«Сподіваюся, скоро ця різанина закінчиться»: іспанський футболіст «Динамо» прихистив у своєму будинку українців

Футболіст київського «Динамо» іспанець Фран Соль, який виступає на батьківщині на правах оренди за «Ейбар», дав притулок у своєму будинку в Мадриді біженцям з України.

«Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу, — написав 30-річний нападник українською мовою в Instagram. — Я і моя сім'я щасливі, що ви у нашому домі. Сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки що тут ваш. Слава Україні!»

Нагадаємо, що Фран Соль у 2019 році перейшов до «Динамо» із голландського «Віллем II». У складі столичного клубу форвард виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. До «Ейбара» іспанець виступав в оренді на батьківщині за «Тенерифе». У січні 2022-го у Соля народилася донька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «ПСЖ» Кейлор Навас поселив у своєму будинку в Парижі 30 біженців з України.

Фото ФК «Динамо», Instagram

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