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Спорт

Гравець збірної України, який захищає батьківщину в лавах ЗСУ, впав у кому після важкої травми голови

14:04 18 квітня 2022
Віталій Бойко

Чемпіон України з мотоболу у складі «Ниви» з Вишняків Полтавської області, майстер спорту міжнародного класу Віталій Бойко, який захищає батьківщину від рашистської нечисті в лавах ЗСУ, отримав тяжку травму та впав у кому.

«У цей нелегкий для всієї нашої країни час ми просимо про допомогу. Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ і при передислокації отримав важку черепно-мозкову травму, внаслідок якої впав у кому III ступеня. На операцію та реабілітацію потрібні чималі кошти», — йдеться у повідомленні на сторінці мотобольного клубу «Нива» у Facebook.

Додамо, що Віталій Бойко захищав також кольори збірної України з мотоболу (своєрідний футбол на мотоциклах).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько призера Олімпіади-2008 у Пекіні Олександра Воробйова загинув у бою з рашистами.

Фото facebook.com/nivamotoball

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