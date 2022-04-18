Перемагав у Лізі чемпіонів із Зіданом, Бекхемом та Роналдо: ексфутболіст «Реала» продає в кіоску цигарки

Колишній футболіст «Реала» Оскар Міньямбрес, який вигравав у 2002 році Лігу чемпіонів разом із Зінедіном Зіданом, Роналдо, Девідом Бекхемом, Луїшем Фігу та Раулем, торгує цигарками в містечку Мостолес неподалік Мадрида, повідомляє Kurir.

Виступаючи у Королівському клубі на позиції правого захисника, Оскар отримував непогану зарплату, але втратив багато грошей на інвестиції у нерухомість. А оскільки важкі травми змусили Міньямбреса рано піти з великого футболу, йому навіть довелося продати свій дорогий будинок у передмісті Мадрида.

Щоб забезпечити дружину та двох маленьких дітей, він придбав ліцензію на продаж тютюну, і вже багато років разом із дружиною торгує цигарками у кіоску поблизу іспанської столиці (там, до речі, народився знаменитий партнер Міньямбреса з «Реала» Ікер Касільяс).

«Я став продавцем сигарет, тому що мені терміново потрібна була нова робота, — розповідає 41-річний Оскар Міньямбрес. — Я завжди був проти куріння, але якось треба заробляти гроші. Це не та робота, якою я хочу займатися все своє життя, але поки що все гаразд. Я маю підтримувати свою сім'ю і повернути своє життя в потрібне русло.

«Реал»? Ми були визначною командою. Я досі не можу повірити, що ділив роздягальню з Роналдо, Зіданом та Раулем".

Захисник виступав за Королівський клуб у 2002--2004 роках

Оскара Міньямбреса вважали за великий талант. Дебютувавши у складі «Реала» у 19 років, він встиг виграти з мадридцями чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. Але через хронічну травму коліна захиснику спочатку довелося згодом перейти до «Еспаньйола», за який він провів лише п'ять матчів, а потім спробувати реанімувати кар'єру у футболці клубу третього дивізіону «Еркулес» (Аліканте) та у підсумку у 26 років повісити бутси на цвях.

У 2002 році Оскар Міньямбрес (крайній праворуч у другому ряду) виграв у складі "Реала" Лігу чемпіонів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразовий переможець Ліги чемпіонів Серхіо Рамос зайнявся торгівлею задля допомоги Україні.

Фото ФК «Реал»

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