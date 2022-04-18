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Футболіст збірної України Роман Безус завоював перший трофей у закордонній кар'єрі (відео)

20:25 18 квітня 2022
Роман Безус

У понеділок, 18 квітня, на стадіоні «Король Бодуен» у Брюсселі відбувся фінал Кубка Бельгії з футболу. У боротьбі за трофей зійшлися клуби українських легіонерів Романа Безуса, який закликав Захід закрити небо над Україною, та Богдана Михайличенка — «Гент» і «Андерлехт».

Основний та додатковий час поєдинку, в якому Безус грав до 88-ї хвилини (Роман залишив поле через пошкодження плеча), а Михайличенко перебував у запасі, переможця не визначило — 0:0. А в серії післяматчевих пенальті міцнішими нерви виявилися у футболістів «Гента» (4:3), який учетверте в історії клубу (і вперше з 2010-го) став володарем Кубка Бельгії. До речі, Андерлехт не може обіграти «буйволів» в жодному турнірі з 2018 року.

Відеоогляд серії пенальті

Зазначимо, що 31-річний Роман Безус виборов четвертий (і перший за кордоном!) трофей у кар'єрі. Раніше колишній півзахисник «Динамо» виграв зі столичним клубом чемпіонат України та двічі Кубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ігор Пластун у складі «Лудогорця» став триразовим чемпіоном Болгарії.

Фото ФК «Гент»

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