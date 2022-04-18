«Нашого малюка не стало»: помер син Кріштіану Роналду

Найкращий бомбардир в історії світового футболу Криштіану Роналду через соціальні мережі повідомив сумну новину про те, що його наречена Джорджина Родрігес втратила одного з немовлят під час пологів.

У публікації португалець повідомив, що інша дитина (Джорджина була вагітна близнюками) вижила. Крім того, футболіст «Манчестер Юнайтед» попросив у «дуже тяжкий» час поважати його особисте життя.

«Із глибоким сумом змушені повідомити, що наш хлопчик-немовля пішов із життя, — йдеться в заяві Криштіану та Джорджини. — Це сильний біль, який тільки можуть зазнати батьки. Лише народження нашої дівчинки надає нам сил пережити цей момент із деякою надією та радістю. Ми хотіли би подякувати лікарям та медсестрам за турботу та підтримку.

Ми приголомшені цією втратою та просимо про повагу до приватного життя у цей дуже тяжкий час. Наш хлопчик, ти наш янгол. Ми завжди любитимемо тебе".

Нагадаємо, що Криштіану та Джорджина виховують чотирьох дітей — Криштіану-молодшого, двійню від сурогатної матері (Єву та Матео), а також спільну доньку з Джорджиною Алану Мартіну. Новонароджена дівчинка стала п'ятою дитиною 37-річного футболіста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що старший син Криштіану Роналду став футболістом легендарного клубу та взяв ігровий номер батька.

Фото Instagram

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