«Послали один одного нах**»: Ярмоленко поговорив по душах із «мовчазним» Тимощуком

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який разом із «Вест Хемом» вийшов до півфіналу Ліги Європи, відверто розповів про невдалу спробу «достукатися» до експартнера по національній команді Анатолія Тимощука, який від початку війни продовжує жити в країні-агресорі та не висловлює публічно своєї думки з приводу всього того, що відбувається на його батьківщині.

«Для мене Толя був прикладом професіоналізму. Коли почалася війна, я стежив за всіма висловлюваннями. Для мене його мовчання було несподіванкою. Я спитав, як йому спиться ночами. Він відповів: «Не спиться так само, як і тобі». Я йому нічого не відповів, і він мене набрав. Конкретно я запитав його: «Чому ти мовчиш? Ти для мене був прикладом, я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті». Він послав мене нах**, я послав його, і на цьому наша розмова закінчилася.

Він просто боїться, не знає, що з ним буде. Розумію, що в нього дружина та діти — росіяни, але багато твоїх друзів з України, і в них гинуть рідні. Ти спокійно можеш взяти сім'ю та жити в будь-якій точці світу. Я не розумію, як він зможе з цим жити", — поділився своїми думками Ярмоленко в інтерв'ю російському Youtube-блогеру Євгену Савіну, який має понад мільйон підписників на своєму каналі.

Також футболіст, у якого рідні в Чернігові рятувалися від бомбардувань, вважає правильним рішення позбавити Тимощука всіх футбольних регалій в Україні. «Мені не здається, що це перебір. Я вважаю, що колишній капітан збірної України, який зіграв 144 матчі за неї, повинен був одним із перших сказати своє слово та показати жителям росії, що відбувається. Вважаю, що все було зроблено правильно. Не може бути дві сторони, треба обрати, кого підтримуєш», — наголосив Андрій.

Зазначимо, що Ярмоленко не єдиний, хто намагався вивести на розмову Тимощука. «До Тимощука я завжди добре ставився до цього моменту. 24 лютого я написав йому та Вороніну, — наводить слова відомого футбольного агента Олександра Панкова сайт FanDay. — Воронін одразу відповів, що йде до клубу розривати контракт і 25-го числа летить із сім'єю до Німеччини. Тимощуку я написав таке: «Толя, привіт. Які в тебе плани, коли плануєш вибиратися, як твої близькі в Україні?». Він мені відповів: «Із родичами все гаразд. Поки не знаю, коли їхатиму». Більше я йому не писав, вже немає сенсу. Все стало зрозумілим.

Його позиція розчарувала багатьох українців. Він був героєм та уособленням нашого патріотизму, і бл*дь, за якісь гроші, яких у нього просто дох** - 20 або 30 мільйонів доларів, залишився працювати у цих під*расів. Я його не розумію. Йому б вистачило цих грошей до кінця свого життя, до кінця життя своїх дітей та онуків, і не треба було ніх*ра робити!«

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко забив за «Вест Хем» та присвятив гол Україні.

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