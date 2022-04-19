Одіозна дружина ексфутболіста збірної України народила другу дитину

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Микола Морозюк, який із 2019 року виступав у Туреччині, а на початку 2022-го підписав контракт із одеським «Чорноморцем», став батьком удруге.

Дружина спортсмена Ірина, що любить епатувати своєю поведінкою підписників, народила дочку. «Не могла ж я залишити цей світ та нашу прекрасну державу без ще однієї красуні-україночки! Сьогодні я стала матір'ю вдруге. Цього разу красуні-дочки», — написала Ірина Морозюк на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що пара вже виховує 7-річного сина Кирила. У 2020 році Ірина повідомила про те, що їхня сім'я розпалася, але через деякий час Микола із дружиною зійшлися знову. Про те, що у сім'ї очікується поповнення, Морозюки старанно приховували.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» та збірної України Георгій Судаков уперше став батьком.

471

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter