30.74 / 32.01 33.15 / 34.65
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Одіозна дружина ексфутболіста збірної України народила другу дитину

13:04 19 квітня 2022
Микола та Ірина Морозюк

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Микола Морозюк, який із 2019 року виступав у Туреччині, а на початку 2022-го підписав контракт із одеським «Чорноморцем», став батьком удруге.

Дружина спортсмена Ірина, що любить епатувати своєю поведінкою підписників, народила дочку. «Не могла ж я залишити цей світ та нашу прекрасну державу без ще однієї красуні-україночки! Сьогодні я стала матір'ю вдруге. Цього разу красуні-дочки», — написала Ірина Морозюк на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що пара вже виховує 7-річного сина Кирила. У 2020 році Ірина повідомила про те, що їхня сім'я розпалася, але через деякий час Микола із дружиною зійшлися знову. Про те, що у сім'ї очікується поповнення, Морозюки старанно приховували.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» та збірної України Георгій Судаков уперше став батьком.

471

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лікар-анестезіолог Олександр Бєлаш

«Покажіть тому х*лу очі цієї дитини. Хай побачить, що він зробив!»: страшна розповідь лікаря з Маріуполя

Андрій Білецький

Це дивовижна операція: з важкою технікою тихо пройшли пів міста під носом у ворога, — Білецький про Маріуполь

«Вони бояться»: Арестович прояснив «дивні» дії ворога під Харковом

«Вони бояться»: Арестович прояснив «дивні» дії ворога під Харковом

Комаровський з «біозброєю»

«Ефект магнезії»: доктор Комаровський розповів, куди «зник» коронавірус

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.