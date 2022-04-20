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Спорт

Плавець Андрій Бадарак приніс Україні друге «золото» на «Іграх нескорених»

10:38 20 квітня 2022
Андрій Бадарак

Українські спортсмени продовжують завойовувати в Гаазі (Нідерланди) нагороди на ювілейних, п'ятих, «Іграх нескорених» (Invictus Games), у яких з 2014 року з ініціативи британського принца Гаррі беруть участь військовослужбовці, які отримали поранення та інвалідність на полі бою.

Слідом за Родіоном Сітдіковим, який став найкращим у змаганнях зі штовхання ядра, друге «золото» для України завоював плавець Андрій Бадарак — ветеран ВСУ родом із Рівненської області, який пересувається на інвалідному кріслі після тяжких травм хребта та ніг, отриманих у боях за Донбас. Наш співвітчизник став найкращим на дистанції 50 метрів на спині, при цьому покращив свій особистий рекорд на цілих 5 секунд.

«Наші продовжують перемагати на Invictus Games! Пишаємося та вболіваємо», — написав Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що Бадарак, крім «золота», завоював «бронзу» на дистанції 50 метрів брасом. Також нагорода аналогічної цінності в активі ще одного українського плавця Івана Лепехи на 50-метрівці вільним стилем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що медалісткою «Ігор нескорених» стала Анна-Софія Пузанова, мати якої перебуває в полоні у рашистів.

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