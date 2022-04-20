У середу, 20 квітня, київське «Динамо» проведе черговий матч у рамках благодійного турне «Матч за Мир! Зупинимо Війну!». Слідом за перемогами над «Легією» (3:1) та «Галатасараєм» (3:1) чинний чемпіон України зустрінеться з румунським «Клужем» на стадіоні «Константін Радулеску» у Клуж-Напоці.

Суперник «біло-синіх» веде боротьбу за чемпіонство цього сезону. Підопічні легенди румунського футболу Дана Петреску (95 матчів за національну збірну, а також виступи за такі клуби, як «Стяуа», «Дженоа» та «Челсі») очолюють чемпіонську групу, незважаючи на поразки у двох останніх турах (від «Університаті» Крайова — 2:3 та «Стяуа» — 0:1), випереджаючи на два очки «Стяуа», що йде другим.

У прямій трансляції матч «Клуж» — «Динамо», починаючи з 21:30, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в рамках благодійного турне у динамівців заплановані матчі з дортмундською «Боруссією» (26 квітня) та загребським «Динамо» (28 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 11 динамівців викликані до збірної України для підготовки до матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй.

Фото ФК «Динамо»

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