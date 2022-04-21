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Спорт

На стадіоні клубу УПЛ знайшли 500-кілограмову бомбу, що не вибухнула

9:17 21 квітня 2022
Зруйнований стадіон у Чернігові

Домашня арена чернігівської «Десни», у воротаря якої Ігоря Литовки під час війни народилася донька, практично зруйнована російськими окупантами. Більше того, як повідомив напередодні на своїй сторінці у Facebook голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, під час розчищення завалів на стадіоні знайшли 500-кілограмову некеровану авіаційну бомбу загального призначення з фугасною боєголовкою (ФАБ-500), що не вибухнула. До посади чиновник додав фото з рятувальником ДСНС на тлі бомби в завалах стадіону. Рятувальники працюють над знешкодженням смертельного боєприпасу.

Нагадаємо, що стадіон «Десни», на якому робив свої перші кроки у футболі Андрій Ярмоленко, почали обстрілювати ще 7 березня. Загалом стадіон у Чернігові пережив кілька ворожих атак. Вперше в арену потрапила ракета, вдруге її обстріляли з «Градів», а втретє — бомбардували авіацією.

До речі, після визволення міста від рашистської нечисті на стадіоні відбувся перший матч, у якому зіграли вихованці місцевих футбольних шкіл.

Додамо, що допомогу у відновленні зруйнованого російськими військами стадіону у Чернігові вже запропонував колишній клуб Ярмоленка — дортмундська «Боруссія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Десни» захищає Україну зі зброєю в руках.

Фото facebook.com/viacheslav.chaus, «Футбол України»

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