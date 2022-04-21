Марія Шарапова у день народження повідомила про вагітність

Колишня найсильніша тенісистка світу та володарка кар'єрного «Великого шолома» Марія Шарапова, яка оголосила в 2020 році про завершення зіркової кар'єри, в день 35-річчя повідомила 4,2 млн своїх підписників у Instagram, що чекає на первістка.

«Коштовний початок! Поїдання іменинного торта на двох завжди було моєю спеціалізацією», — підписала росіянка, котра мешкає в США, фото, на якому вона гладить свій збільшений животик.

Офіційно Шарапова незаміжня, але вже півтора роки заручена з батьком своєї майбутньої дитини — британським мільйонером Александром Гілксом, який у минулому працював у відомій французькій фірмі Louis Vuitton, а потім переїхав до Нью-Йорка, де зайнявся торгівлею предметами мистецтва.

Марія та Александр

Нагадаємо, що свого часу Марія Шарапова зустрічалася із солістом поп-рок гурту Maroon 5 Адамом Левіном. У жовтні 2010-го було оголошено про її заручини зі словенським баскетболістом із НБА Сашою Вуячичем, але у 2012-му Марія (до речі, її зріст — 188 см, а розмір взуття — 43-й) оголосила, що вони розлучилися. Потім у росіянки був роман із болгарським тенісистом Григором Димитровим. А в жовтні 2018 року Шарапова опублікувала у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram фото британського мільйонера Александра Гілкса, підтвердивши, що перебуває з ним у романтичних стосунках.

За свою 15-річну кар'єру Марія Шарапова заробила понад 300 мільйонів доларів, з яких призові за виступи на корті становлять лише десяту частину, а решта — результат видатної роботи зі спонсорами. При цьому особистий стан її нареченого-«бідняка», який особисто знайомий із принцами Вільямом та Гаррі, оцінюється у 20 мільйонів доларів.

Виступи на корті та спонсорські контракти принесли Марії Шараповій понад 300 млн доларів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одіозна дружина ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка народила другу дитину.

Фото Instagram

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