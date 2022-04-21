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Спорт

«Нах** усіх росіян»: призерка чемпіонату Європи не пощадила навіть зомбородичів

17:07 22 квітня 2022
Анастасія Бризгіна

Бронзова призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики в естафеті, українська бігунка Анастасія Бризгіна, звернулася з гнівним постом до росіян, які підтримали вторгнення путінської орди на нашу землю.

«Нах** усіх росіян. Ми вам ніколи не пробачимо, — написала Анастасія Бризгіна в Instagram англійською мовою. — Не має значення хто: спортсмени, знаменитості, політики. Ви всі частина великого зла. Ви — дурні мавпи, які люблять повторювати «лише військові об'єкти». Ви хворі.

Я ненавиджу всіх своїх родичів із Росії. Вони неодноразово бували в Україні і бачили, як ми живемо, а потім підтримали свого довбаного президента".

Крім того, спортсменка у зворушливому відео показала війну очима українських дітей.

Нагадаємо, що 24-річна Анастасія Бризгіна — донька олімпійських чемпіонів з легкої атлетики Ольги та Віктора Бризгіних, а також молодша сестра призера Олімпіади-2012 Єлизавети Бризгіної — народилася та виросла в окупованому нині Луганську.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української олімпійської чемпіонки Ольги Хомрової загинув після ракетного удару по Миколаєву.

Фото Instagram

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