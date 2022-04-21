Кріштіану Роналду вперше заговорив після смерті новонародженого сина

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду, який втратив новонародженого сина, повернувся до тренувального табору «Манчестер Юнайтед» (до речі, «червоних дияволів» у новому сезоні очолить наставник «Аякса» Ерік тен Хаг) і перервав мовчанку після трагедії в сім'ї.

Знаменитий футболіст був приголомшений благородним вчинком уболівальників «Ліверпуля», які зустріли сьому хвилину матчу АПЛ проти його «МЮ» (4:0) оплесками на честь сьомого номера, під яким грає Роналду, а також виконали клубний гімн «Ліверпуля» You'k Alone («Ти ніколи не будеш один»).

«Один світ. Один вид спорту. Одна велика родина. Спасибі, „Енфілде“. Моя сім'я і я ніколи не забудемо цей момент поваги та співчуття», — з вдячністю написав португальський футболіст у Instagram.

Нагадаємо, що кілька днів тому наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес народила близнюків — дівчинку та хлопчика, який, на жаль, помер під час пологів. Ім'я новонародженої дівчинки поки що не відоме.

Як відомо, Кріштіану та Джорджина виховують чотирьох дітей — Кріштіану-молодшого, двійню від сурогатної матері (Єву та Матео), а також спільну доньку з Джорджиною Алану Мартіну. Новонароджена дівчинка стала п'ятою дитиною 37-річного футболіста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу.

Фото Instagram

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