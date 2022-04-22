Повернувся з-за кордону та пішов воювати: рашисти вбили українського віцечемпіона Європи

У боях із російськими окупантами на Херсонщині загинув майстер спорту міжнародного класу, віцечемпіон Європи з кульової стрільби 36-річний Іван Бідняк, повідомляє Facebook відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області. У Дніпрі у відомого спортсмена залишилися дружина Наталія та 6-річний син.

«Іван родом із Дніпропетровської області. Коли почався широкомасштабний наступ, він повернувся з роботи в Європі і вступив до лав ЗСУ. Загинув від ворожої кулі, виконуючи бойове завдання», — повідомив близький друг Бідняка.

На початку 2000-х уродженець Марганця закінчив Львівське училище фізичної культури та багато років входив до складу збірної України. У 2010 році Іван разом із Сергієм Кудрею та майбутнім призером Олімпійських ігор Олегом Омельчуком завоював на чемпіонаті Європи «срібло» командного турніру у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Через два роки Бідняк на чемпіонаті світу посів у цій дисципліні сьоме місце та завоював для України першу ліцензію на Олімпіаду-2012. А у 2013-му спортсмен став дворазовим віцечемпіоном Європи, а ще володарем бронзової нагороди у командному турнірі (разом із Романом Боднаруком та Олександром Петрівим).

Багато років Іван Бідняк входив до складу збірної України з кульової стрільби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон України та його родина загинули у Сумах через російський авіаудар по місту.

Фото Facebook

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