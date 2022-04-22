31.00 / 31.97 33.49 / 34.80
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Майк Тайсон побив до крові попутника на борту літака (відео)

11:11 22 квітня 2022
Майк Тайсон


Легендарний боксер 55-річний Майк Тайсон, який повернувся на профіринг у бою з Роєм Джонсом, перед вильотом із Сан-Франциско до Флориди побив чоловіка, який сидів позаду нього в літаку, повідомляє TMZ Sports.

За словами очевидців, п'яний чоловік поводився вкрай настирливо і провокував Залізного Майка на агресію. Спочатку Тайсон терпів, хоча супутник голосно говорив йому щось у вухо і кричав на весь салон. Легенда боксу навіть погодився зробити із сусідом спільну фотографію, очевидно, сподіваючись його заспокоїти. Але пасажира тільки розбурхало те, що він зміг привернути увагу самого Тайсона. Коли ж терпець Майка урвався, він підвівся з крісла і завдав попутнику кілька ударів по обличчю, а одразу після цього залишив літак.

Пасажиру, у якого на кадрах видно кров, було надано медичну допомогу. Крім того, він звернувся до поліції.

До речі, після того, що сталося, команда легендарного боксера виступила із заявою.

«На жаль, містер Тайсон мав інцидент на рейсі з агресивним пасажиром, який почав турбувати його і кинув у нього пляшку з водою, коли Майк сидів на своєму місці», — заявила команда Майка Тайсона.

Зазначимо, що це не перший інцидент за участю Тайсона. Наприклад, 1999-го спортсмен був засуджений до року в'язниці та громадських робіт за побиття учасників ДТП. 2004 року боксеру присудили громадські роботи за участь у вуличній бійці, а 2009-го його заарештували за напад на фотографа в аеропорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що безстрашний Майк Тайсон поплавав у компанії акул.

Фото Instagram

323

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Зеленський

Захід тиснутиме на Київ, і Зеленський не зможе довго чинити опір: Україну попередили про несподівану загрозу

Ф&#39;юрі Уайт

Де дивитися онлайн Ф’юрі — Уайт: розклад трансляцій бою за титул чемпіона WBC

Майк Тайсон

Майк Тайсон побив до крові попутника на борту літака (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.