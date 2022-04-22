Майк Тайсон побив до крові попутника на борту літака (відео)



Легендарний боксер 55-річний Майк Тайсон, який повернувся на профіринг у бою з Роєм Джонсом, перед вильотом із Сан-Франциско до Флориди побив чоловіка, який сидів позаду нього в літаку, повідомляє TMZ Sports.

За словами очевидців, п'яний чоловік поводився вкрай настирливо і провокував Залізного Майка на агресію. Спочатку Тайсон терпів, хоча супутник голосно говорив йому щось у вухо і кричав на весь салон. Легенда боксу навіть погодився зробити із сусідом спільну фотографію, очевидно, сподіваючись його заспокоїти. Але пасажира тільки розбурхало те, що він зміг привернути увагу самого Тайсона. Коли ж терпець Майка урвався, він підвівся з крісла і завдав попутнику кілька ударів по обличчю, а одразу після цього залишив літак.

Пасажиру, у якого на кадрах видно кров, було надано медичну допомогу. Крім того, він звернувся до поліції.

До речі, після того, що сталося, команда легендарного боксера виступила із заявою.

«На жаль, містер Тайсон мав інцидент на рейсі з агресивним пасажиром, який почав турбувати його і кинув у нього пляшку з водою, коли Майк сидів на своєму місці», — заявила команда Майка Тайсона.

Зазначимо, що це не перший інцидент за участю Тайсона. Наприклад, 1999-го спортсмен був засуджений до року в'язниці та громадських робіт за побиття учасників ДТП. 2004 року боксеру присудили громадські роботи за участь у вуличній бійці, а 2009-го його заарештували за напад на фотографа в аеропорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що безстрашний Майк Тайсон поплавав у компанії акул.



Фото Instagram

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