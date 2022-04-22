Білоруський фахівець Леонід Кучук, який працює головним тренером клубу УПЛ львівського «Руха», відверто розповів, що його пов'язує з Україною, і де він планує жити після війни.

«Я вже давно ухвалив рішення — житиму в Україні, захищатиму її і помру тут, чого б мені це не вартувало, — заявив 62-річний Леонід Кучук в ефірі телеканалу „Футбол“. — Як і всі українці, я ховаюся у підвалах, ходжу туди й уночі. Я — білорус, але мене багато що пов'язує з Україною. У Львові поховані моя рідна тітка, дядько та сестра. Моя дружина — українка, а її батько, також українець, родом із Карлівки під Полтавою. Зараз дядько і двоюрідний брат моєї дружини воюють».

Крім того, Кучук, котрий під час інтерв"ю не зміг стримати слів, назвав те, що відбувається в Україні, геноцидом і закликав білорусів не йти на війну.

Нагадаємо, що до повернення в «Рух» у серпні 2021-го найкращий тренер чемпіонату України 2012 року Леонід Кучук очолював у нашій країні київський «Арсенал» та «Сталь» з Каменського. Тренер також відомий за роботою з молдавським «Шерифом» (13 трофеїв!), російськими «Локомотивом», «Кубанню» та «Ростовом», а також білоруським «Динамо» з Мінська.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у сім'ї головного тренера «Руха» Леоніда Кучука сталося горе.

Фото ФК «Рух»

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter