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Спорт

Ф'юрі — Уайт: відео зважування та фінальної дуелі поглядів перед боєм суперважковаговиків на «Уемблі»

19:02 22 квітня 2022
Ділліан Уайт і Тайсон Ф&#39;юрі

У п'ятницю, 22 квітня, на стадіоні «Уемблі» в Лондоні пройшла офіційна церемонія зважування та фінальна дуель поглядів володаря титулу британського суперважковаговика Тайсона Ф'юрі (31 перемога, 22 з них — нокаутом, 1 нічия) і його співвітчизника Ділліана Уайта (28 перемог, 19 з них — нокаутом, 2 поразки) перед їхнім супербоєм за чемпіонський пояс WBC, який заплановано на суботу, 23 квітня.

Циганський король виявився важчим за Ділліана на 5 з лишком кг: 120,1 кг у 33-річного Ф'юрі (зріст — 206 см) проти 114,9 кг у 34-річного Уайта (зріст — 193 см).

Нагадаємо, що непереможний досі Ф'юрі оголосив про те, що незалежно від результату дуелі з Уайтом після поєдинку на «Уемблі» завершить професіональну кар'єру. Набиває собі ціну? Адже у разі успіху можна битися з переможцем бою Олександр Усик — Ентоні Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі ледве стримав розгніваного батька на дуелі поглядів з Уайтом.

Фото DAZN Boxing

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