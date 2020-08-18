Ему поставят памятник у стадиона: звездный одноклубник Зинченко покинул «МанСити» (фото, видео)

34-летний испанский полузащитник Давид Сильва, который вместе с «Манчестер Сити» вылетел от «Лиона» в Лиге чемпионов, после десяти лет выступлений за «горожан» покидает клуб. Футболист получил статус свободного агента и подписал контракт с испанским «Реал Сосьедадом», рассчитанный на два года.

Примечательно, что, по информации сайта Sky Sport Italia, у игрока была договоренность с римским «Лацио», с которым он должен был подписать четырехлетний контракт и получать 4 млн евро в год. По условиям соглашения, Сильве предоставлялся личный водитель и возможность совершать перелеты на частном самолете. Но Давид в итоге выбрал «Реал Сосьедад», не уведомив о своем решении «Лацио», чем разозлил руководство «орлов».

Отметим, что в составе «Манчестер Сити» Давид, трансферная стоимость которого, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 12 млн евро, выступал с 2010-го по 2020-й. Вместе с «горожанами» Сильва завоевал 14 трофеев, в том числе четыре раза стал чемпионом Англии. За команду из Манчестера футболист провел во всех турнирах 436 матчей, в которых забил 76 мячей.

В составе "Манчестер Сити" Давид Сильва четыре раза стал чемпионом Англии

Весомый вклад в достижения клуба оценили и в клубе. Испанцу, как и экс-капитану «МанСити» Венсану Компани, в 2021 году будет открыт памятник перед домашним стадионом «Сити» — «Этихадом». Также на клубной базе установят мозаику, увековечивающую крупнейшую в истории победу в манчестерском дерби над «Юнайтед» в 2011-м (6:1 на «Олд Траффорде»), копию которой Давид получит для своего дома.

«Давид Сильва — лидер, который действовал тихо и вдохновлял всех вокруг него, от самого молодого игрока академии до своих старших товарищей по команде за последние десять лет. Он оставил отпечаток на команде, на этом клубе, на его истории и даже на Премьер-лиге в целом. Тем самым он сыграл важную роль в прекрасной футбольной философии, которую вы видите сегодня. Он был началом этого», — отметил председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что травмированный полузащитник «МанСити» Лерой Сане перешел в «Баварию» за 60 млн евро.

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