- 12:34 Телеведущая Снежана Егорова оскандалилась из-за слов о погибших на войне Героях
- 12:26 В ВР могут пройти четыре партии, лидируют «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь», — соцопрос
- 12:16 На Ровенщине стоматолог украл в больнице золото для протезов на 320 тысяч гривен
- 12:10 «Ефремова топят»: свидетель рассказал, кто сидел за рулем в момент ДТП
- 12:06 Зеленский, Ахметов, Аваков и другие: опубликован рейтинг самых влиятельных украинцев
- 11:57 Холодницкий уходит в отставку
- 11:48 Навального не отпускают на лечение в Германию, хотя за ним уже прибыл самолет из Берлина
- 11:40 Уайт – Поветкин: где смотреть чемпионский бой супертяжеловесов
- 11:39 Сын Зеленского переболел коронавирусом: первые подробности
- 11:29 Курс доллара пошел вверх: чего ждать после праздников
- 11:08 Умер тесть Петра Порошенко
- 11:03 Легендарному Михаэлю Баллаку удалили опухоль
Уайт – Поветкин: где смотреть чемпионский бой супертяжеловесов
Поздно вечером в субботу, 22 августа, в так называемом «Бойцовском саду», расположенном в поместье промоутера Эдди Хирна в предместье Лондона (Великобритания), пройдет бой за временный и бриллиантовый пояса WBC между британцем Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), обвинившим Тайсона Фьюри в двуличии, и россиянином Александром Поветкиным (35 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья).
Британец подходит к предстоящему поединку, имея за плечами 11-матчевую победную серию. В последнем бою, прошедшем в декабре 2019-го, Диллиан победил единогласным решением судей поляка Мариуша Ваха.
Что касается россиянина, то в последнем поединке, также в декабре прошлого года, Поветкин не смог победить американца Майкла Хантера. Один из судей отдал победу Александру, второй — его сопернику, а третий зафиксировал ничью. Таким образом, этот бой стал первым в карьере Русского Витязя, в котором не удалось определить победителя.
В прямой трансляции поединок на украинском ТВ показан не будет. Поклонники бокса смогут следить за боем на сайте «ФАКТОВ», а также на телеканалах «Рен-ТВ» (Россия) и Sky Sports (Великобритания).
Бокс
22 августа (суббота)
Диллиан Уайт — Александр Поветкин 23:45* «Рен-ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания)
* ориентировочное время начала
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Диллиана Уайта явным фаворитом в бою с Александром Поветкиным.206
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 2 м/с С
Давление: 745 мм