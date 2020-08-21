Уайт – Поветкин: где смотреть чемпионский бой супертяжеловесов

Поздно вечером в субботу, 22 августа, в так называемом «Бойцовском саду», расположенном в поместье промоутера Эдди Хирна в предместье Лондона (Великобритания), пройдет бой за временный и бриллиантовый пояса WBC между британцем Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), обвинившим Тайсона Фьюри в двуличии, и россиянином Александром Поветкиным (35 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья).

Британец подходит к предстоящему поединку, имея за плечами 11-матчевую победную серию. В последнем бою, прошедшем в декабре 2019-го, Диллиан победил единогласным решением судей поляка Мариуша Ваха.

Что касается россиянина, то в последнем поединке, также в декабре прошлого года, Поветкин не смог победить американца Майкла Хантера. Один из судей отдал победу Александру, второй — его сопернику, а третий зафиксировал ничью. Таким образом, этот бой стал первым в карьере Русского Витязя, в котором не удалось определить победителя.

В прямой трансляции поединок на украинском ТВ показан не будет. Поклонники бокса смогут следить за боем на сайте «ФАКТОВ», а также на телеканалах «Рен-ТВ» (Россия) и Sky Sports (Великобритания).

Бокс



22 августа (суббота)



Диллиан Уайт — Александр Поветкин 23:45* «Рен-ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания)



* ориентировочное время начала

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Диллиана Уайта явным фаворитом в бою с Александром Поветкиным.

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