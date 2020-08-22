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Уайт – Поветкин: онлайн-видеотрансляция боя супертяжеловесов за два титула
В субботу, 22 августа, поздно вечером большой бокс возвращается после длительного карантина, вызванного пандемией коронавируса. В «Бойцовском саду», как называет свое поместье в пригороде Лондона известный промоутер Эдди Хирн, пройдет бой за временный и бриллиантовый пояса WBC в супертяжелом весе между британцем Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение) и россиянином Александром Поветкиным (35 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья). Победитель поединка, в котором букмекеры видят явным фаворитом Уайта, получит не только титулы, но и станет обязательным претендентом на встречу в ринге с непобедимым британцем Тайсоном Фьюри.
Диллиан с уважением относится к своему сопернику, который старше британца на восемь лет. «Кличко бил его, как только мог, но так и не смог нокаутировать. Также он устроил проблемы Энтони Джошуа. Это все показывает, что у него все еще есть порох». И еще: «Я не могу его недооценивать, он подойдет к нашей встрече в отличной форме, к тому же он очень обученный боксер. Достаточно посмотреть на его послужной список, чтобы понять, что у него есть жесткий удар. В бою с Майклом Хантером ему удалось доказать, что у него еще хватает бензина и он по-прежнему опасен. Я очень уважаю его. Но в бою я включу животный инстинкт. Хочу быть чемпионом мира», — отметил Диллиан.
Отметим, что на предматчевом взвешивании британец перевесил своего соперника на 13 килограммов: весы под Уайтом показали цифры 114,6 кг, под Поветкиным — 101,6 кг.
В прямой видеотрансляции следите за боем, начиная с 23:45, на сайте «ФАКТОВ» в этой новости (видеоплеер с прямой трансляцией появится в этой новости ближе к началу боя).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Уайт — Поветкин по украинскому телевидению показан не будет.270
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