Гран-при Бельгии: где смотреть онлайн седьмой этап Формулы-1

В воскресенье, 30 августа, в бельгийском городке Спа, население которого насчитывает чуть более 10 тысяч жителей, на трассе «Спа-Франкоршам» пройдет седьмой этап сезона-2020 в Формуле-1.

Напомним, на предыдущем этапе в Испании свою четвертую победу в сезоне одержал чемпион трех последних лет британец Льюис Хэмилтон, еще больше оторвавшись от преследователей в общем зачете.

Перед отчетной гонкой организаторы произвели некоторые изменения на трассе «Спа-Франкоршам». В частности, изменена конфигурация и расположение бетонной стены, отделяющей так называемый «старый пит-лейн», который используется в гонках на выносливость.

Отметим, что все гонки в Формуле-1, Формуле-2 и Формуле-3, которые пройдут в этот уик-энд, начнутся с минуты молчания в память о погибшем здесь год назад пилоте Формулы-2 Антуане Юбере.

Отметим, что по итогам шести этапов Формулы-1 общий зачет выглядит следующим образом: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 132 очка; 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 95; 3. Валттери Боттас («Мерседес») — 89; 4. Шарль Леклер («Феррари») — 45; 5. Лэнс Стролл («Рейсинг Поинт») — 40.

В Кубке конструкторов вне конкуренции немецкая команда: 1. «Мерседес» — 221 очко; 2. «Ред Булл» — 135; 3. «Рейсинг Пойнт» — 78; 4. «Макларен» — 62; 5. «Феррари» — 61.

Формула-1. Седьмой этап

30 августа (воскресенье)

Гран-при Бельгии («Спа-Франкоршам») 16:00 Setanta Sports 2 (Украина), «Матч ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)

«ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию гонки.

Отметим, что восьмой этап Формулы-1, Гран-при Италии, состоится 6 сентября в Монце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-чемпион мира испанский гонщик Маверик Виньялес из-за отказа тормозов спрыгнул с мотоцикла на скорости 225 км/ч.

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