«Динамо» сыграет с вице-чемпионом Нидерландов в Лиге чемпионов (фото)

В понедельник, 31 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Своего соперника узнал и серебряный призер чемпионата Украины — киевское «Динамо». «Бело-синие», впервые за долгое время не отправившие своего представителя на церемонию («постарался» коронавирус, из-за которого жеребьевка проводилась в режиме онлайн без участия клубных менеджеров), получило в оппоненты вице-чемпиона Нидерландов — «АЗ» из Алкмаара.

Согласно регламенту нынешнего сезона самого престижного клубного турнира Европы, данная стадия будет состоять из одного матча. Подопечные Мирчи Луческу примут соперника на столичном НСК «Олимпийский» 15 или 16 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два легионера «Динамо» Ибрагим Каргбо и Бенито перешли в донецкий «Олимпик».

Фото uefa.com

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